اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: از بعدازظهر ۶ شهریور تا اواسط هفته آینده، رگبار متناوب باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان (عمدتا در شمال استان) پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی آذربایجان غربی، از بعدازظهر فردا تا اواسط هفته آینده، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار‌های متناوب باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که فعالیت این سامانه بیشتر در نیمه شمالی استان خواهد بود.

هواشناسی استان اعلام کرد که با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها در برخی نقاط شمالی استان وجود دارد.

همچنین در این مدت، با افزایش گرادیان فشار، وزش باد گاهی شدید در سطح استان رخ خواهد داد و در برخی مناطق، به‌ویژه نیمه جنوبی، احتمال انتقال گردوخاک نیز پیش‌بینی شده است.

بر اساس آخرین گزارش اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، از نظر دمایی نیز اگرچه طی روز‌های آینده دما‌های بیشینه روندی کاهشی خواهد داشت، اما گرمای هوا همچنان در سطح استان تداوم می‌یابد.

طبق این گزارش، در شبانه‌روز گذشته، چالدران با دمای ۱۱.۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و پلدشت با ۳۹.۹ درجه گرم‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی بود.