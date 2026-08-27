نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی، گفت: توجه همزمان به تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی نسل جدید و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، از مهم‌ترین نیاز‌ها و مطالبات مردم خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر بر ضرورت تقویت خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم تاکید کرد و گفت: ارائه خدمات مطلوب، سریع و عادلانه در همه حوزه‌ها باید در اولویت مدیران و مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و اقدامات ارائه‌شده در این نمایشگاه افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی مساله‌محور و مبتنی بر نیاز‌های واقعی مردم، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

عضو کمیسیون امنیت ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، اشتغال، مسکن، آب، برق، کشاورزی و حمایت‌های اجتماعی، نیازمند هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های دولتی و نهاد‌های مرتبط است.

وی همچنین آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست و گفت: نسل جدید، سرمایه اصلی ایران اسلامی است و توجه جدی به کیفیت آموزشی، پرورش استعدادها، توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای جایگاه فرهنگیان، نقش موثری در ساختن آینده‌ای روشن برای کشور دارد.

امیر با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان امروز مدیران، متخصصان و سازندگان فردای ایران هستند، خاطرنشان کرد: باید امکانات آموزشی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار با عدالت توزیع شود تا همه دانش‌آموزان بتوانند از فرصت‌های مناسب برای رشد علمی، فرهنگی و مهارتی برخوردار شوند؛ این موضوع نیازمند همکاری مستمر دولت، مجلس، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش است.

وی در ادامه به اهمیت اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی در خوزستان اشاره کرد و گفت: تکمیل طرح‌های زیرساختی و عمرانی در حوزه‌هایی مانند راه، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، توسعه شهری و روستایی و بهسازی مناطق محروم، از مطالبات جدی مردم استان است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون لازم است روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام با تامین اعتبارات لازم و نظارت دقیق، شتاب گیرد تا آثار آن در بهبود کیفیت زندگی مردم خوزستان به‌طور ملموس دیده شود.