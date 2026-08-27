نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در دیدار اعضای شورای اداری شهرستان اراک به مناسبت هفته دولت، بر توسعه انرژی خورشیدی، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و حفظ آمادگی همه‌جانبه در شرایط حساس کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه انرژی خورشیدی گفت: عملکرد استان نشان می‌دهد ظرفیت تولید برق خورشیدی بالاست و باید توسعه این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش مصرف بنزین، وضعیت مصرف سوخت را نگران‌کننده دانست و بر ضرورت همکاری مردم و مسئولان برای مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، حفظ آمادگی نظامی، دفاعی، اجتماعی و سیاسی و تقویت وحدت کلمه را ضروری دانست و افزود: مردم و مسئولان استان باید با انسجام و همدلی، در کنار نیرو‌های مسلح و کشور باشند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در ادامه بر حمایت جدی از صنایع بزرگ استان از جمله ماشین‌سازی، آذرآب، کمباین‌سازی، هپکو و آلومینیوم تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود هپکو به یک شرکت بین‌المللی در حوزه تولیدات خود تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به مقاومت مردم خمین در جریان جنگ رمضان گفت: مردم این شهرستان با وجود اصابت بیش از ۸۰۰ موشک، ایستادگی و مقاومت قابل تقدیری از خود نشان دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش، هفته وحدت را فرصتی برای تقویت همبستگی مسلمانان دانست و با تأکید بر وحدت مذاهب اسلامی گفت: مسلمانان باید در برابر دشمنان متحد و در برابر یکدیگر مهربان و صادق باشند.

فرماندار اراک نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد شهرستان، طرح‌ها و پروژه‌های اجراشده و همچنین ایستادگی و مقاومت کارکنان در شرایط جنگ رمضان ارائه کرد.