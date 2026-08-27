مجید رستگار، نویسنده و کارگردان مستندمسابقه «دلیران»، با تشریح روند تولید این برنامه گفت: در فصل جدید، مخاطبان می‌توانند در بزنگاه‌های حساس با انتخاب میان دو گزینه، مسیر مسابقه و سرنوشت شرکت‌کنندگان را تغییر دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید رستگار با حضور در شبکه استودیو، افزود: این برنامه حاصل چند سال برنامه‌ریزی و بسترسازی اولیه است و در فصل جدید با اضافه شدن بخش تعاملی، به نقطه اوج خود رسیده است.

وی با اشاره به تفاوت فصل جدید با سال‌های گذشته گفت: در فصل نخست، چالش‌ها ساده‌تر طراحی شدند تا بازخورد اولیه مخاطبان و ظرفیت این قالب مشخص شود، اما در فصل جدید، برنامه دارای یک سناریوی جدی‌تر است و شرکت‌کنندگان در یک پایگاه و اردوگاه مستقر می‌شوند و تجربه بقا در طبیعت را پشت سر می‌گذارند.

رستگار افزود: شرکت‌کنندگان با چالش‌هایی از جمله مواجهه با گاندو‌ها و تمساح‌ها، عبور از مسیر‌های دشوار و حضور در محیط‌های طبیعی پرچالش روبه‌رو می‌شوند. به گفته وی تفاوت اصلی «دلیران» با بسیاری از مسابقات تلویزیونی این است که برنامه علاوه بر رقابت، تلاش می‌کند یک درام واقعی را در مسیر زندگی و تصمیم‌های شرکت‌کنندگان شکل دهد.

وی افزود: سناریو، شرکت‌کنندگان را در موقعیت‌های مختلف قرار می‌دهد، اما تصمیم نهایی بر عهده خود آنهاست و واکنش‌ها و اتفاقاتی که پس از تصمیم‌گیری رخ می‌دهد، مستند است. امتیاز‌های مثبت و منفی، تشویق یا تذکر مربیان و داوران نیز بر اساس همین انتخاب‌ها شکل می‌گیرد.

وی درباره نحوه انتخاب شرکت‌کنندگان گفت: پس از انتشار فراخوان، حدود دو هزار نفر برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کردند و در مرحله بعد، حدود ۶۰۰ نفر فیلم‌های ارسالی خود را ارائه دادند. توانایی‌های هنری، مهارت‌های تعاملی و گروهی و همچنین فعالیت در رشته‌های ورزشی از جمله معیار‌های انتخاب بودند و در نهایت ۴۰ نفر برای مرحله بعد انتخاب شدند تا از میان آنها ۱۲ نفر از نقاط مختلف کشور به مرحله اصلی برسند.

رستگار درباره مفهوم «تعاملی» در این مستندمسابقه گفت: در بخش‌های حساس مسابقه، شرکت‌کنندگان با دوراهی‌هایی مواجه می‌شوند و مخاطب نیز فرصت دارد با رأی خود در انتخاب مسیر آنها نقش داشته باشد. مخاطبان در یک بازه زمانی مشخص می‌توانند یکی از دو گزینه را انتخاب کنند و گزینه‌ای که بیشترین رأی را به دست آورد، مسیر پخش‌شده برنامه را تعیین می‌کند.

به گفته وی، برای اجرای این ایده، هر دو مسیر احتمالی از پیش ضبط شده است و انتخاب مخاطب در ادامه مسابقه نیز اثر می‌گذارد، به همین دلیل گروه تولید باید سناریو، امتیاز‌ها و ادامه مراحل را برای چند حالت مختلف طراحی و ضبط می‌کرد.

کارگردان «دلیران» همچنین درباره مسائل ایمنی شرکت‌کنندگان گفت: با وجود رعایت ملاحظات ایمنی، مانند هر فعالیت ورزشی یا ماجراجویانه، احتمال آسیب وجود دارد و در طول تولید نیز موارد جزئی پیش آمد، اما حادثه جدی رخ نداد.

رستگار با اشاره به محدودیت‌های مالی و زمانی تولید افزود: تولید روزانه یک قسمت برای برنامه‌ای که هم مستند است، هم مسابقه، هم درام دارد و هم تعاملی است، دشواری‌های زیادی دارد و امیدوار است در آینده با بودجه و شرایط بهتر، امکان تولید اثری با کیفیت بالاتر فراهم شود.