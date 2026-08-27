به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، جعفر مطهری‌نسب رئیس بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود گفت: در پی تصادف یک دستگاه تریلی با دو خودروی پژو ۴۰۵ در ابتدای جاده روستای چاه‌جم، یک نفر در صحنه جان باخت و هشت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: هشت مصدوم این حادثه به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود منتقل شدند که پس از بررسی و اقدامات درمانی، دو نفر مرخص و ۶ نفر برای ادامه درمان بستری شدند.

مهسا عظیمی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث شاهرود نیز گفت: در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروها محبوس شده بودند که یکی از آنها، پدر خانواده، در صحنه جان باخت.

وی افزود: یک پسر ۱۴ ساله، یک پسر هشت ساله و یک دختر ۲ ساله از جمله مصدومان این حادثه هستند که با کمک آمبولانس‌های پایگاه لجنه و طرود به مرکز درمانی منتقل شدند.

بر اساس اعلام مسئولان درمانی، ۶ مصدوم بستری این حادثه در حال حاضر وضعیت جسمی پایدار دارند.