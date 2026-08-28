احیای واژهها و اصالت مینودری؛
مسابقه لهجه قزوینی در تئاتر شهر برگزار میشود
مسابقه لهجه قزوینی با هدف معرفی و زنده نگهداشتن گوی و میراث شفاهی ق شفاهی قزوین، از یازدهم تا سیزدهم شهریورماه در تئاتر شهر قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
پارسا عابدیها، مجری طرح مسابقه لهجه قزوینی، گفت: این رویداد با حمایت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری قزوین و در فضایی شاد، امروزی و مخاطبپسند برگزار خواهد شد.
وی افزود: دو روز نخست این مسابقه به مرحله مقدماتی اختصاص دارد و روز جمعه، سیزدهم شهریورماه، مرحله نهایی برگزار میشود. در پایان نیز به نفرات اول تا سوم، تندیس، هدایا و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
عابدیها با اشاره به بخشهای مختلف مسابقه اظهار کرد: شرکتکنندگان در بخش نخست باید یک متن محاورهای آماده را با لهجه قزوینی اجرا کنند. در بخش دوم، معنای یک واژه یا جمله قزوینی را پاسخ میدهند و در بخش سوم نیز باید به مدت دو دقیقه درباره موضوعی مشخص، مانند باقلوای قزوین، بهصورت طنز و بداهه صحبت کنند.
به گفته وی، دکتر حمید عابدیها، دکتر علیجانی و مرتضی رحمانی داوری این مسابقه را در بخشهای اصالت واژگان، فن بیان، اجرا، طنز و بداههگویی بر عهده دارند.
مسئول برگزاری مسابقه لهجه قزوینی از علاقهمندان خواست برای شرکت در این رویداد، یک ویدیوی ۶۰ ثانیهای از معرفی خود با لهجه قزوینی تهیه و به شماره پیامرسان ۰۹۰۲۴۰۱۴۰۲۰ ارسال کنند.
این مسابقه در تئاتر شهر قزوین واقع در بوستان ملت برگزار میشود.