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ماموران آتش نشانی سمنان، کارگر ۴۰ ساله را که بر اثر سقوط از ساختمان مصدوم شده بود را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، آتشیار سوم محسن مقصودی فرمانده تیم عملیات نجات گفت:با اعلام حادثه سقوط کارگر ر یک کارگاه ساختمانی ۶ آتشنشان به محل اعزام شدند و این فرد را که از طبقه دوم سقوط کرده بود با رعایت اصول کمکهای اولیه نجات دادند.
وی افزود: مصدوم با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
مقصودی از کلیه پیمانکاران، کارفرمایان و کارگران ساختمانی خواست هنگام فعالیت در ارتفاعات کارگاهی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (هارنس، کمربند ایمنی، کلاه و کفش استاندارد) و نصب حفاظهای ایمنی موقت را به صورت جدی رعایت فرمایند تا از بروز حوادث ناگوار مشابه جلوگیری شود.