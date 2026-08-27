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نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب مجموعهای از تصمیمات برای جبران خسارتهای واردشده و شتاببخشی به طرحهای عمرانی، آبرسانی و راهسازی لامرد در جریان سفر خود به این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی نیکزاد با اشاره به ضرورت جبران خسارتهای واردشده به مردم لامرد گفت: بنیاد مسکن میزان خسارتهای وارده را حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده است و مقرر شد باقیمانده این اعتبار در کوتاهترین زمان ممکن برای جبران خسارت مردم تخصیص یابد.
او افزود: برای بازسازی واحدهای آسیبدیده نیز تسهیلات قرضالحسنه و کمکهای بلاعوض افزایش پیدا کند و مقرر شد این حمایتها در سریعترین زمان ممکن در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از تصمیم برای تأمین زمین مورد نیاز احداث مدرسه و سالن ورزشی خبر داد و گفت: با همکاری نماینده مردم، مسئولان شهرستان، شهرداری و دستگاههای مرتبط در لامرد زمین مورد نیاز برای بازسازی این اماکن تأمین خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی موضوع آب را یکی از محورهای مهم این سفر بیان کرد و گفت: مقرر شد شرکت فراسان برای احداث آبشیرینکن و انتقال آب تولیدی به استانهای فارس و بوشهر اقدام کند و وزارت نیرو نیز برای تأمین تسهیلات مورد نیاز این طرح همکاری داشته باشد.
نیکزاد با اشاره به طرح قطعه دوم محور لامرد ـ خنج گفت: برای این طرح به طول ۲۴ کیلومتر، مجموعهای از منابع وزارت راه و شهرسازی، بانک ملی و وزارت نفت برای شتاببخشی به عملیات اجرایی پیشبینی شده است.
او افزود: در مجموع مقرر شد ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیشبرد این طرح تأمین شود تا عملیات اجرایی قطعه دوم این محور سرعت گیرد.
نیکزاد همچنین از اختصاص اعتبار برای محور علامرودشت ـ احشام خبر داد و گفت: برای این طرح نیز اعتباراتی از سوی معاونت راهداری و حملونقل جادهای وزارت راه اختصاص خواهد یافت.
علی نیکزاد بیان کرد: مصوبات این سفر صورتجلسه و پس از بازگشت، به دستگاههای مسئول ابلاغ میشود و در صورت تأخیر در اجرای مصوبات، موضوع از سوی مجلس پیگیری خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هدف از این سفر، علاوه بر ادای احترام به شهدا و خانوادههای آنها، پیگیری مشکلات مردم و استفاده از ظرفیتهای ملی برای عمران و آبادانی این منطقه است.