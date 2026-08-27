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فرماندار اندیمشک گفت: مجموع اعتبار سالیانه و معین اندیمشک با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به پنج هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فضل الله بهداد در نشست کمیته برنامه ریزی اندیمشک برگزار شد، با تاکید بر توزیع بهینه منابع میان تمام بخشها و مناطق شهرستان بیان کرد: تقویت زیرساختهای شهرستان در بخشهای مختلف، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام به عنوان اولویت در دستور کار است.
وی تکمیل طرحهای اولویت دار اندیمشک را از جمله هدف گذاری انجام شده برای هزینه کرد اعتبار تخصیصی به شهرستان برشمرد و ادامه داد: اعتبارات امسال شهرستان از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، اعتبارات سهدرصد حاصل از فروش نفت و گاز و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور پیش بینی شده است.
وی با اشاره به برنامه ریزی دقیق و تعیین تکلیف سهم دستگاههای اجرایی و طرحهای مختلف شهرستان برای تخصیص اعتبار، گفت: این مبلغ تنها مربوط به اعتبارات سالیانه و معین استانی از سه منبع ذکر شده است و شامل اعتبارهای ملی تخصیصی به این شهرستان نمیشود.
فرماندار اندیمشک با تجلیل از پیگیریهای نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارهای ملی ادامه داد: تخصیص اعتبارات ملی، ردیفهای متفرقه و سایر منابع اعتباری به طور مستمر در طول سال در دستور کار است.