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حواشی نساجی، بیکاری قهرمانان و افتضاحترین میکسروم ایران؛ این هفته در زیردوخم ببینید و بشنوید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در تازهترین بسته خبری «زیردوخم»، حاشیههای دیدار نساجی در لیگ برتر، بیکاری قهرمانان تکواندو و کاراته جهان، واکنشها به عملکرد ضعیف تیم نساجی و نبود تمومکننده، و همچنین تحریم نشست خبری مربی استقلال توسط رسانهها، بررسی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ورزش مازندران این هفته نیز از حواشی دور نبود. از حاشیههای دیدار نساجی در لیگ برتر فوتبال گرفته تا بیکاری قهرمانان ورزشی، همه و همه در بسته خبری «زیردوخم» بررسی شده است. این هفته، علاوه بر اتفاقات داخل زمین، حواشی مربوط به نشستهای خبری، عملکرد هواداران و دغدغههای معیشتی قهرمانان ملی به موضوعات داغ این حوزه تبدیل شده است.
هفته جدید لیگ برتر فوتبال با حواشی متعددی برای نساجی مازندران همراه بود. حضور مرد عنکبوتی در ورزشگاه وطنی قائمشهر، شور و هیجانی متفاوت به ورزشگاه داد، اما تیم نساجی همچنان با مشکلات جدی در خط حمله روبروست. نتایج هفتههای ابتدایی نشان میدهد این تیم تا پنجره نقل و انتقالات بسته نشده، باید هرچه سریعتر به فکر تقویت تیم خود باشد، چرا که نساجیها هیچ تمومکنندهای در خط حمله ندارند.
تحریم نشست خبری؛ رسانهها علیه مربی استقلال
یکی دیگر از حواشی این هفته، تحریم نشست خبری مربی استقلال توسط رسانهها بود. همچنین کاپیتان آبیها نیز با کنارهگیری خود از مقابل رسانهها، فضای جدیدی در تعامل باشگاهها با اصحاب رسانه ایجاد کرد. برخی فعالان رسانهای این رفتارها را غیرحرفهای میدانند و معتقدند فوتبال و تعامل باشگاهها با رسانهها نیازمند شفافیت بیشتری است.
قهرمانان ورزشی دغدغه اشتغال دارند؛ درد مشترک ورزشکاران مازندران
ماجرای بیکاری و دغدغههای معیشتی برای قهرمانان ورزشی موضوع جدیدی نیست، اما این بار قرعه به نام قهرمان تکواندو المپیک جهان افتاده است. بیمه هستند، اما مشکلات شغلی آنان را رها نکرده است. در کنار آنها، قهرمانان کاراته جهان و آسیا نیز با دستان خالی، چشم انتظار یک حامی واقعی هستند.
یک قهرمان ملی در گفتوگو با زیردوخم، گفت: محدودیتهایی داریم که واقعاً ویژه است؛ بهخصوص برای اعزامهای برونمرزی. تعداد مسابقاتی که باید آمادهسازی داشته باشیم در سال خیلی کم است و این مسئله باعث میشود نتوانیم خود را به سطح آمادگی ایدهآل برسانیم.
واقعیت تلخ؛ چرا قهرمانان ملی باید دغدغه شغل داشته باشند؟
انتظار میرود جوان قهرمانی که در ردههای آسیایی، جهانی و المپیکی برای کشور افتخارآفرینی میکند، دغدغه اشتغال نداشته باشد. قوانین حمایتی وجود دارد، قهرمان نیز وجود دارد، اما به نظر میرسد در جایی از میانه مسیر، گرهای کور وجود دارد که مانع بهرهمندی این عزیزان از حمایتهای قانونی میشود. مسئولان بارها قول پیگیری دادهاند، اما همچنان بسیاری از قهرمانان در انتظار تحقق وعدهها هستند.
نکته پایانی؛ کجای کار میلنگد؟
قول پیگیری دادهشده، قانون نیز وجود دارد، قهرمانان نیز در سطح بالا آماده هستند، اما سؤال اصلی اینجاست که کجای کار میلنگد؟ آیا مشکل در اجرای قوانین است؟ آیا نبود عزم جدی در دستگاههای مسئول باعث این وضعیت شده است؟ این سؤالات همچنان بدون پاسخ باقی مانده و قهرمانان مازندران در انتظار یک تحول واقعی هستند.