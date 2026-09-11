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تفاوت علائم سرماخوردگی و آلرژی را با شناخت نشانهها و زمان بروز میتوان تشخیص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، برخی علائم مانند گرفتگی بینی، آبریزش، سردرد، خارش و سوزش گلو میتوانند از علائم مشترک بین آلرژی و سرماخوردگی باشند. سرماخوردگی و آلرژی از شرایط شایعی هستند که کودکان و بزرگسالان را درگیر میکنند. با اینکه علائم آلرژی و سرماخوردگی مشابه یکدیگر هستند، اما تفاوتهایی نیز دارند. با آگاهی از علائم سرماخوردگی و تفاوت آن با آلرژی میتوان بهترین گزینه را برای کنترل نشانههای بیماری انتخاب کرد.
در هر صورت، باید از مصرف خودسرانه داروهای مختلف برای از بین بردن علائم خودداری کرد و تا زمانی که فرد تحت نظر پزشک قرار نگرفته است، به هیچ عنوان داروهای ضدحساسیت یا ضدسرماخوردگی مصرف نکند؛ چرا که ممکن است میزان حساسیت یا نشانههای بیماری تشدید شود.
علائم سرماخوردگی
سرماخوردگی در واقع واکنشی است که با ورود ویروسها به بدن ایجاد میشود. انواع بسیار زیادی از ویروسها میتوانند عامل ایجاد سرماخوردگی باشند و همین مسئله در شدت و علائم بیماری نیز دخیل است.
انتقال سرماخوردگی معمولاً از طریق قطرات ویروسی انجام میشود که فرد بیمار هنگام سرفه یا عطسه منتشر میکند. سرماخوردگی با سرفه، عطسه و گلودرد همراه است و معمولاً آبریزش و گرفتگی بینی نیز ایجاد میکند. سرماخوردگی شدیدتر میتواند باعث سردرد، تب و بدندرد شود. دوره نقاهت سرماخوردگی کوتاه است و معمولاً فرد طی ۷ تا ۱۰ روز بهبود مییابد.
علائم آلرژی
آلرژی واکنشی در برابر مواد یا ذرات موجود در هواست که میتواند موجب تغییراتی در تنفس، پوست و سایر اندامهای بدن شود. آلرژی زمانی رخ میدهد که سیستم ایمنی بدن نسبت به مواد خاصی واکنش نامطلوب نشان دهد.
هنگامی که فرد در معرض یک محرک آلرژیزا یا آلرژن قرار میگیرد، سیستم ایمنی بدن مواد شیمیایی به نام هیستامین آزاد میکند. ترشح هیستامین باعث بروز علائم آلرژی میشود.
آلرژی و سرماخوردگی علائم مشترکی دارند، از جمله:
عطسه
سرفه
گلودرد
آبریزش بینی
گرفتگی بینی
آبریزش چشمها
آلرژی همچنین میتواند باعث ایجاد بثورات پوستی و خارش چشم شود، در حالی که سرماخوردگی معمولاً چنین علائمی ایجاد نمیکند.
افراد مبتلا به آلرژی ممکن است بیشتر مستعد ابتلا به سرماخوردگی باشند. با وجود نام سرماخوردگی، این بیماری ممکن است در هر زمان از سال، حتی در تابستان، ایجاد شود.
یکی از راههای اصلی تشخیص سرماخوردگی از آلرژی، بررسی سابقه علائم است. علائم آلرژی معمولاً در فصلهای خاصی ظاهر میشوند و با توجه به محیط زندگی فرد برطرف میشوند. به عنوان مثال، اگر علائم بهطور ناگهانی و هنگام تماس با حیوانات یا علف ظاهر شوند، میتواند نشانه آلرژی باشد و نه سرماخوردگی.
تفاوتهای سرماخوردگی و آلرژی
سرماخوردگی و آلرژی تفاوتهای اصلی با یکدیگر دارند و افراد باید هنگام تشخیص این دو وضعیت به موارد زیر توجه کنند:
خارش و آبریزش چشمها از نشانههای آلرژی هستند.
تب میتواند نشانه سرماخوردگی شدید، بهویژه در کودکان، باشد؛ اما آلرژی با تب همراه نیست.
سوزش گلو میتواند در آلرژی دیده شود، اما از علائم شایع سرماخوردگی است.
بدندرد که از علائم شایع سرماخوردگی است، معمولاً در آلرژی دیده نمیشود.
افراد مبتلا به آلرژی ممکن است اگزما را نیز تجربه کنند.
مطرح کردن چند پرسش نیز میتواند به تشخیص تفاوت میان سرماخوردگی و آلرژی کمک کند:
علائم با چه سرعتی ناپدید میشوند؟
علائم سرماخوردگی به مرور و طی یک تا دو روز ظاهر میشوند، اما ظاهر شدن ناگهانی علائم میتواند نشانه آلرژی باشد.
چه مدت علائم باقی میمانند؟
علائم سرماخوردگی معمولاً یک تا دو هفته ادامه پیدا میکنند، در حالی که علائم آلرژی تا زمان تماس با آلرژنهای موجود در هوا ادامه خواهند داشت.
آیا علائم در زمان مشخصی ظاهر میشوند؟
اگر علائم در زمان مشخصی از سال و بهصورت تکراری ظاهر شوند، میتواند نشانه آلرژی فصلی باشد.
آیا علائم شامل خارش، اشکریزش چشم یا اگزما هستند؟
برخی از این علائم در آلرژیها بیشتر دیده میشوند.
مدت زمان ماندگاری علائم
تفاوتهایی در مدت زمان ماندگاری علائم سرماخوردگی و آلرژی وجود دارد. علائم سرماخوردگی معمولاً ۷ تا ۱۰ روز ادامه پیدا میکنند. علائم آلرژی میتوانند چند هفته باقی بمانند، بهخصوص اگر آلرژنها همچنان در هوا وجود داشته باشند.
تشابهات سرماخوردگی و آلرژی
سرماخوردگی و آلرژی علائم مشابهی دارند. به عنوان مثال، هر دو شرایط میتوانند دستگاه تنفسی را درگیر کنند.
علائم شایع سرماخوردگی و آلرژی عبارتند از:
آبریزش بینی
گرفتگی بینی
سرفه
عطسه
گلودرد
التهاب چشم
روشهای درمانی
اگرچه مصرف دارو میتواند به درمان سرماخوردگی و آلرژی کمک کند، اما روش درمان هر یک از این دو وضعیت با دیگری تفاوت دارد.
فردی که سرما میخورد باید در منزل استراحت کند، مایعات مصرف کند و محیط استراحت نیز مرطوب نگه داشته شود. با این حال، مصرف دارو میتواند به کاهش علائم سرماخوردگی کمک کند. داروهای ضداحتقان برای کاهش گرفتگی بینی و داروهای مسکن برای درمان بدندرد و گلودرد استفاده میشوند.
پیشگیری بخشی از روند درمان آلرژی است. پس از تشخیص آلرژی، توصیه میشود فرد از تماس مجدد با آلرژن خودداری کند. با این کار، به کنترل و درمان علائم نیز کمک خواهد شد.
داروهای حاوی آنتیهیستامین نیز میتوانند به درمان آلرژی کمک کنند. آنتیهیستامینها که به شکل قرص و اسپری در دسترس هستند، اثرات هیستامین را خنثی میکنند و به بهبود علائمی مانند خارش، آبریزش چشم و آبریزش بینی کمک میکنند.
اسپریهای استروئیدی بینی نیز برای درمان آلرژی توصیه میشوند. این اسپریها حاوی کورتون هستند و به کاهش التهاب بینی کمک میکنند.