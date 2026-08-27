پخش زنده
امروز: -
پنج بازیکن فولاد مبارکه سپاهان به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در میان بازیکنان دعوتشده به اردوی آمادهسازی تیم ملی نوجوانان برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای آسیا، نام پنج سپاهانی هم به چشم میخورد.
محمد قاسمی، کیارش شهبازی، ابوالفضل قلیپور، کیوان ایرانزاد و بهنود شاهولی بازیکنان سپاهان هستند که به این اردو دعوت شدهاند.
بر این اساس، بازیکنان از ظهر روز جمعه ۶ شهریور با حضور در مرکز ملی فوتبال خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی میکنند.