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همزمان با هفته دولت، دو واحد تولیدی در حوزه لوازم آشپزخانه و پالتهای پلاستیکی در شهرک صنعتی محمودآباد قم به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته دولت، دو واحد تولیدی در حوزه لوازم آشپزخانه و پالتهای پلاستیکی در شهرک صنعتی محمودآباد قم به بهرهبرداری رسید.
این دو واحدها مجموعا با هزینه ۹۰۰ میلیارد تومان احداث شده و زمینه اشتغال ۹۵ نفر را فراهم کرده است.
استاندار قم در آئین بهرهبرداری از این واحدها، فناوری، نوآوری و توسعه صادرات را از محورهای اصلی آینده صنعت استان دانست.
اکبر بهنامجو گفت: در بخش صنعت، هفت طرح برای بهرهبرداری در هفته دولت پیشبینی شده که تاکنون دو طرح به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به واحد تولید پالتهای پلاستیکی افزود: این محصولات در مقایسه با نمونههای چوبی از دوام و استحکام بیشتری برخوردارند و مزیتهای زیستمحیطی نیز دارند.
استاندار قم همچنین گفت: واحد تولید لوازم آشپزخانه نزدیک به دو هزار نوع محصول تولید میکند و ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز بازار و توسعه صادرات دارد.