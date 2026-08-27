همزمان با هفته دولت، دو واحد تولیدی در حوزه لوازم آشپزخانه و پالت‌های پلاستیکی در شهرک صنعتی محمودآباد قم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته دولت، دو واحد تولیدی در حوزه لوازم آشپزخانه و پالت‌های پلاستیکی در شهرک صنعتی محمودآباد قم به بهره‌برداری رسید.

این دو واحد‌ها مجموعا با هزینه ۹۰۰ میلیارد تومان احداث شده و زمینه اشتغال ۹۵ نفر را فراهم کرده است.

استاندار قم در آئین بهره‌برداری از این واحدها، فناوری، نوآوری و توسعه صادرات را از محور‌های اصلی آینده صنعت استان دانست.

اکبر بهنام‌جو گفت: در بخش صنعت، هفت طرح برای بهره‌برداری در هفته دولت پیش‌بینی شده که تاکنون دو طرح به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به واحد تولید پالت‌های پلاستیکی افزود: این محصولات در مقایسه با نمونه‌های چوبی از دوام و استحکام بیشتری برخوردارند و مزیت‌های زیست‌محیطی نیز دارند.

استاندار قم همچنین گفت: واحد تولید لوازم آشپزخانه نزدیک به دو هزار نوع محصول تولید می‌کند و ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز بازار و توسعه صادرات دارد.

اکبر بهنام‌جو، حرکت صنایع قم به سمت فناوری‌های روز و مدرن‌سازی را از رویکرد‌های اصلی استان عنوان کرد و افزود: توسعه صنایع فناور و تولید محصولات صادرات‌محور می‌تواند به افزایش ارزآوری و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی کمک کند.