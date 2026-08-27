رقابت‌های مرحله شهرستانی رویداد سراسری «میدان‌یار» پس از پشت سر گذاشتن مراحل دانش و مهارت‌های نظامی، خودامدادی و دگرامدادی و فرهنگی و هنری، در آخرین شب با محوریت تولید محتوای رسانه‌ای دنبال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رویداد سراسری «میدان‌یار» در مرحله شهرستانی، پس از برگزاری رقابت‌ها در بخش‌های دانش و مهارت‌های نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، فرهنگی و هنری، با اجرای برنامه «روایت میدان» به ایستگاه پایانی رسید.

آخرین شب این رویداد به تولید محتوای رسانه‌ای با محوریت موضوعات مرتبط با «میدان‌یار» و فرآیند برگزاری این مسابقات اختصاص داشت و شرکت‌کنندگان توانمندی‌های خود را در حوزه روایتگری و تولید محتوای رسانه‌ای به نمایش گذاشتند.

مسابقه «میدان‌یار» با هدف ارتقای آمادگی عمومی، افزایش توانمندی‌های فردی و تقویت مهارت‌های مردمی در حوزه‌های نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای در میادین سراسر کشور برگزار می‌شود.

در مرحله شهرستانی این رویداد، شرکت‌کنندگان طی چند مرحله مهارت‌های خود را به بوته آزمون گذاشتند و در پایان، با اجرای مسابقات بخش رسانه‌ای به عنوان آخرین بخش، پرونده این مرحله از مسابقات بسته شد.