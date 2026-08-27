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معاون اقتصادی استاندار خوزستان ضمن استقبال از سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای اقتصادی گفت: استعلامهای دردسرساز برای سرمایهگذاران خوزستانی تسهیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمی نسب الباجی در جریان بازدید رییس کل بانک مرکزی و مسوولان استانی از صنایع دزفول بیان کرد: هر سرمایهگذاری که توانایی سرمایهگذاری در استان را دارد میتواند در معاونت اقتصادی استانداری خوزستان حضور یابد تا زمینه فعالیتش در داخل کشور و حتی کشور عراق در اختیارش قرار داده شود.
وی ضمن اعلام آمادگی شهرکهای صنعتی استان برای سرمایه گذاری اظهار کرد: برخی طرحهای بینام نیز آماده هستند و از هر سرمایه گذاری که توانایی مالی داشته باشد برای اجرای آنها حمایت خواهد شد.
کاظمی نسب الباجی گفت: همزمان با هفته دولت، بیش از یکهزار و ۸۰۰ طرح طی این هفته در استان خوزستان در حال بهرهبرداری است.