به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار چادگان گفت: به مناسبت هفته دولت ۵۴ طرح در حوزه‌های آبفا، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به ارزش ۷۳۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

عبدالله صانعی ادامه داد: به این مناسبت امروز طرح‌هایی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی، صنعتی، عمرانی شهری و روستایی، تأسیسات برق و آبفا، تجهیزات درمانی، ورزشی، تفریحی گردشگری و آموزشی عشایری افتتاح شد.

وی افزود: در طرح‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی ۲۶۵ میلیارد تومان جذب شده و ۶ میلیارد تومان نیز در طرح‌های پیشران اقتصادی و ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به پنل‌های خورشیدی اعطا شده است.

وی گفت: در شهرستان چادگان ۴ گلخانه در ۱۸ ماه گذشته با مساحت ۲۷ هکتار با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خدمات دولتی به شهرستان چادگان اضافه شده است.