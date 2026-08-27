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همزمان با هفته دولت ۵۴ طرح عمرانی- خدماتی و کشاورزی در چادگان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار چادگان گفت: به مناسبت هفته دولت ۵۴ طرح در حوزههای آبفا، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به ارزش ۷۳۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
عبدالله صانعی ادامه داد: به این مناسبت امروز طرحهایی در حوزههای سرمایهگذاری کشاورزی، صنعتی، عمرانی شهری و روستایی، تأسیسات برق و آبفا، تجهیزات درمانی، ورزشی، تفریحی گردشگری و آموزشی عشایری افتتاح شد.
وی افزود: در طرحهای اشتغالزایی و کارآفرینی ۲۶۵ میلیارد تومان جذب شده و ۶ میلیارد تومان نیز در طرحهای پیشران اقتصادی و ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به پنلهای خورشیدی اعطا شده است.
وی گفت: در شهرستان چادگان ۴ گلخانه در ۱۸ ماه گذشته با مساحت ۲۷ هکتار با سرمایهگذاری بخش خصوصی و خدمات دولتی به شهرستان چادگان اضافه شده است.