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رئیس کمیته دائمی مبارزه با مفاسد ناشی از تولید رمزارز در کشور بر لزوم ورود جدی استانداران و استفاده از همه ظرفیتهای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی استانها برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتمین نشست کمیته دائمی مبارزه با مفاسد مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی در شرکت توانیر برگزار شد.
رئیس کمیته دائمی مبارزه با مفاسد ناشی از تولید رمزارز در کشور با تأکید بر ضرورت انسجامبخشی به اقدامات دستگاههای مسئول گفت: استخراج غیرمجاز رمزارز، افزون بر ایجاد زمینه خروج سرمایه از کشور، فشار مضاعفی بر منابع انرژی و شبکه برق وارد میکند و مقابله مؤثر با آن نیازمند اقدامی عاجل، منسجم و مستمر از سوی همه نهادهای ذیربط است.
رحیمی با اشاره به ضرورت صیانت از برق، گاز و سوخت نیروگاهی در شرایط ناترازی انرژی افزود: دولت با جدیت ساماندهی مراکز استخراج رمزارز و شناسایی و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز را دنبال میکند؛ چراکه انحراف در مصرف برق و سوخت، علاوه بر آسیب به پایداری شبکه و افزایش هزینههای عمومی، منابع ملی را در معرض هدررفت قرار میدهد.
نقش محوری استانداران در کنترل استخراج غیرمجاز
رئیس کمیته دائمی مبارزه با مفاسد ناشی از تولید رمزارز در کشور با بیان اینکه نقش استانداران در برخورد با این پدیده بر هیچ دستگاهی پوشیده نیست، تصریح کرد: استانداران بهعنوان نمایندگان دولت در استانها باید از تمام ظرفیتهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و نظارتی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز استفاده کرده و در این مسیر، صنعت برق را یاری کنند.
وی ادامه داد: بروز ناترازی انرژی، مشکلاتی را برای هر استان به دنبال خواهد داشت؛ از اینرو، تأکید معاون اول رئیسجمهوری بر حضور تمامقد استانداران در عرصه مقابله با این پدیده و پیگیری مؤثر اقدامات اجرایی است.
وی بر ضرورت تسریع در اصلاح فرآیندها و اجرای مصوبات کمیته تأکید کرد و گفت: دستگاههای متولی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، نظارتی، انتظامی، اطلاعاتی و سامانههای هوشمند، نظارت بر فعالیت مراکز استخراج رمزارز را تقویت کنند.
تأکید بر پایش هوشمند مصرف انرژی
در این نشست، موضوعاتی از جمله تکمیل اطلاعات مراکز مجاز، شفافسازی مجوزها، کنترل مصرف برق و سوخت، پایش برخط انرژی ورودی و خروجی نیروگاهها، تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک پروندههای قاچاق ماینر و استخراج غیرمجاز و تقویت هماهنگی کارگروههای استانی بررسی شد.
رئیس کمیته دائمی مبارزه با مفاسد ناشی از تولید رمزارز در کشور تأکید کرد: پیگیری مصوبات و عملیاتیسازی تکالیف قانونی دستگاهها باید با جدیت دنبال شود و حضور مؤثر همه بخشهای مسئول، شرط اصلی کاهش فعالیت مراکز غیرمجاز و پیشگیری از تحمیل خسارت به صنعت برق و جامعه است.
این نشست با تأکید بر استمرار پایش هدفمند و تقویت نظارت دستگاههای مسئول برای کاهش فعالیت متخلفان برگزار شد.