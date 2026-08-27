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به مناسبت هفته دولت، ۷۱ طرح افتتاحیه و ۴ طرح کلنگزنی با مجموع اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان دماوند به بهرهبرداری رسید.
اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اعلام کرد که در راستای ارتقای زیرساختها و بهبود خدمات شهری و روستایی، ۷۵ طرح عمرانی و خدماتی در این شهرستان مورد تقدیر قرار گرفته است.
این اقدامات که شامل ۷۱ طرح افتتاحیه و آغاز به کار ۴ طرح جدید است، با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده تا گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و رفاه مردم شهرستان دماوند باشد.