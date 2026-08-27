ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، تاکید کرد که مسکو همراه با ایران و سایر کشور‌های ذینفع برای حذف فشار‌های تحریمی از مناسبات بین‌المللی تلاش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خبرگزاری ریانووستی، زاخارووا در جریان یک نشست خبری درباره تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران، گفت: روسیه قاطعانه رویه اعمال اقدام‌های یکجانبه، غیرقانونی و قهری که با منشور سازمان ملل مغایرت دارد را رد می‌کند.

وی افزود: ما با همکاران ایرانی خود و سایر کشور‌های ذینفع برای مقابله با این اقدام غیرقانونی هماهنگی خواهیم کرد و همراه با کشور‌های همفکر، به تلاش برای حذف فشار تحریم‌ها از نظام بین‌المللی ادامه خواهیم داد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: اعمال غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه، مدت‌هاست که به ابزاری واقعی برای تسویه حساب و مجازات کشور‌هایی که برای غرب نامطلوب هستند، تبدیل شده است.