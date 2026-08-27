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طلایی پوشان اصفهانی صدر نشین هفته اول لیگ برتر وزنه برداری کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هفته نخست لیگ برتر وزنهبرداری ایران در سال ۱۴۰۵ با صدرنشینی فولاد مبارکه سپاهان و درخشش وزنهبرداران این تیم به پایان رسید.
بر این اساس حافظ قشقایی از سپاهان در دسته ۶۵ کیلوگرم با مجموع ۲۹۹ کیلوگرم و محمدجواد بیرانوند در دسته ۷۵ کیلوگرم با مجموع ۳۲۳ کیلوگرم در ردهی اول قرار گرفتند.
همچنین رضا باغی در دسته ۷۵ کیلو گرم دوم شد و علی عالیپور نیز در دسته ۹۵ کیلوگرم با مجموع ۴۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم با مجموع ۴۴۲ کیلوگرم سوم شدند.
بیرانوند و عالیپور بهصورت غیررسمی رکوردهای جهانی را جابهجا کردند.
جدول ردهبندی پایان هفتهاول نیز از صدرنشینی سپاهان با ۷۳۵ امتیاز، دومی استقلال با ۶۸۶ امتیاز و سومی ذوب آهن با ۶۴۰ امتیاز خبر میدهد.