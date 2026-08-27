به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هفته نخست لیگ برتر وزنه‌برداری ایران در سال ۱۴۰۵ با صدرنشینی فولاد مبارکه سپاهان و درخشش وزنه‌برداران این تیم به پایان رسید.

بر این اساس حافظ قشقایی از سپاهان در دسته ۶۵ کیلوگرم با مجموع ۲۹۹ کیلوگرم و محمدجواد بیرانوند در دسته ۷۵ کیلوگرم با مجموع ۳۲۳ کیلوگرم در رده‌ی اول قرار گرفتند.

همچنین رضا باغی در دسته ۷۵ کیلو گرم دوم شد و علی عالی‌پور نیز در دسته ۹۵ کیلوگرم با مجموع ۴۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم با مجموع ۴۴۲ کیلوگرم سوم شدند.

بیرانوند و عالی‌پور به‌صورت غیررسمی رکورد‌های جهانی را جابه‌جا کردند.

جدول رده‌بندی پایان هفته‌اول نیز از صدرنشینی سپاهان با ۷۳۵ امتیاز، دومی استقلال با ۶۸۶ امتیاز و سومی ذوب آهن با ۶۴۰ امتیاز خبر می‌دهد.