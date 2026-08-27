مدیرعامل آبفای مازندران از بهره برداری طرح آبرسانی در شمال ساری خبر داد و گفت:: در هفته دولت ۱۹۲ طرح ابرسانی به ارزش چهار همت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برارزاده مدیرعامل آبفای مازندران در حاشیه بهره برداری از طرح آبرسانی در شمال ساری در روستای سوته با اشاره به اینکه آبرسانی به روستا‌ها اولویت کار‌ها به شمار می‌رود گفت: در مجتمع خزرآباد بیش از ۱۳۲ کیلومتر خط انتقال آب، هفت ایستگاه مخزن و پنج ایستگاه پمپاژ برای بهره مندی مردم از آب آشامیدنی راه اندازی شده است.

وی افزود: در مجتمع سوته هم مخزن و هم ایستگاه پمپاژ ساخته شده و به عنوان قلب تپنده آبرسانی به شمال ساری محسوب می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: در هفته دولت ۱۹۲ طرح ابرسانی به ارزش چهار همت به بهره برداری شده است.