در پایان رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ناشنوایان در دو ماده پومسه و کیوروگی برترین‌ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر کل فدراسیون ورزش ناشنوایان گفت: مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تکواندو مردان ناشنوا به میزبانی استان اصفهان در بخش پومسه و کیوروگی برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.

سعید سرخه افزود: در پایان رقابت‌های بخش پومسه، مرتضی رضا صفت در جایگاه نخست ایستاد، شاهین ایسوند دوم شد و ابوالفضل باقرهادی و حسین کرمی به صورت مشترک سوم شدند.

به گفته وی در بخش کیوروگی و در وزن ۵۸- کیلوگرم، امیرسالار امیری‌فرد اول شد، امیرحسین مجدی در جایگاه دوم ایستاد و علیرضا نصیری و ابوالفضل علی‌محمدی مشترکا سوم شدند.

سعید سرخه ادامه داد: در وزن ۶۸- کیلوگرم، وحید زینلی اول شد، عرفان فرهمند در جایگاه دوم ایستاد و عرشیا فراهانی و سهند نوروزی مشترکا سوم شدند.

وی افزود: در وزن ۸۰- کیلوگرم، علیرضا شریفی‌منش در جایگاه نخست ایستاد، فردین قاسمی دوم شد و میلاد عزیزی و حمیدرضا امامی مشترکا سوم شدند.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم نیز بهزاد امیری اول شد، محمد فلاحتی دوم و امیری محمد پاشاپور در جایگاه سوم ایستاد.

برترین‌های مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تکواندو ناشنوایان به تیم ملی دعوت خواهند شد