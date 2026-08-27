برنامهریزی صداوسیمای آذربایجانشرقی برای راهاندازی میزگردهای تخصصی
مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی از برنامهریزی صداوسیمای آذربایجانشرقی برای راهاندازی میزگردهای تخصصی با هدف طرح ظرفیتها و مشکلات استان خبر داد و گفت:موضوع آلودگی هوا و صنعت خودرو یکی از اولویتهای مهم این برنامههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
ایوب نصیری در بازدید از یکی از گروه خودروسازی تبریز و در گفتگو با مدیر عامل این شرکت با اشاره به شرایط خاص کشور پس از جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد:اکنون زمان تحول در حوزههای مختلف و حرکت به سمت تصمیمات و اقدامات مهم برای رفع مشکلات کشور است.
وی با تاکید بر ظرفیت رسانه ملی در بیان و تصمیم سازی برای حل مسائل جامعه افزود: رسانه فقط روایتگر مشکلات نیست، بلکه میتواند بستری برای گفتگوی کارشناسان، مردم و مسئولان، همافزایی و رسیدن به راهحل باشد.
نصیری از برنامهریزی صداوسیمای آذربایجانشرقی برای راهاندازی میزگردهای تخصصی با هدف طرح ظرفیتها و مشکلات استان خبر داد و گفت: موضوع آلودگی هوا و صنعت خودرو یکی از اولویتهای مهم این برنامههاست و تلاش میکنیم با حضور بخشهای مختلف مسائل از مرحله طرح و بیان عبور کرده و به راهکارهای عملی برسد.
مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان به ویژه در بخش خصوصی خاطرنشان کرد: آذربایجانشرقی استانی صنعتی و تولیدی است و صنعت با هویت این استان عجین شده، اما هنوز ناگفتههای بسیاری درباره توانمندیها، ظرفیتها و مسائل صنعت استان وجود دارد که باید به مردم معرفی و روایت شود.
نصیری با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایران جان آذربایجانشرقی از ۲۴ تا ۳۰ شهریور گفت: مزیتها و چالشهای استان احصا شده و در برنامههای مختلف این رویداد در سطح ملی و بین المللی مطرح خواهد شد.
وی پیشنهاد برگزاری میزگردی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهیان و سازمانهای مرتبط با صنعت در قالب «ایران جان» را مطرح کرد و افزود: هدف این است که با کنار هم قرار گرفتن دیدگاههای مختلف چالشهای موجود بررسی و در نهایت به یک نسخه عملی برای حل مسائل دست پیدا کنیم.
جلیل هاشمی مدیر عامل یکی از گروه های خودروسازی تبریز با اشاره به آثار زیانبار آلودگی هوا بیان داشت: آلودگی هوا یکی از عوامل موثر در بروز بیماریهای سخت از جمله سرطان است و برای مقابله با این معضل بزرگ باید هرچه سریعتر اقدامات جدی و پیشگامانه انجام شود.
وی با اشاره به الگوی تردد شهری گفت: استفاده گسترده از خودروهای تکسرنشین علاوه بر افزایش بار ترافیکی، مصرف سوخت را نیز بالا میبرد بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از خودروهای در حال تردد، مصرف سوخت بالایی دارند و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع سوخت کشور وارد میکند.
هاشمی با اشاره به خاطرات دوران جنگ تحمیلی بر ضرورت توجه به قهرمانان گمنام آن دوران در رویداد ایران جان تاکید کرد و گفت: این رویداد میتواند فرصتی برای معرفی و پاسداشت انسانهایی باشد که در روزهای دشوار کشور نقشآفرینی کردند، اما کمتر دیده و شنیده شدهاند.
وی بر ضرورت تمرکز بیشتر بر مدیریت شهری تاکید کرد و افزود: موضوعاتی همچون ترافیک زنجیرهوار، تنها یک مسئله شهری نیست، بلکه مستقیماً با جان و سلامت مردم ارتباط دارد.
وی افزایش استفاده از حملونقل عمومی، ایجاد زمینههای لازم برای استقبال بیشتر مردم از این شیوه جابجایی، کاهش آلایندگی خودروها و مدیریت مصرف سوخت را از جمله موضوعات مهمی دانست که باید با نگاه جدی و راهکارهای عملی دنبال شوند.
در جریان این بازدید مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجانشرقی و هیئت همراه از بخشهای مختلف کارخانه خودروسازی بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتهای صنعتی، توانمندیهای فنی و تخصصی و فعالیتهای این مجموعه قرار گرفتند.
گفتنی است آذربایجانشرقی امروز در نقطهای ایستاده که ظرفیت صنعتی، دانشگاهی، تجربه بخش خصوصی و قدرت رسانه میتوانند در یک مسیر مشترک قرار گیرند. از آلودگی هوا و ترافیک تا مصرف سوخت و آینده حملونقل عمومی، مسائل زمانی به راهحل نزدیک میشوند که بر سر یک میز به گفتگو گذاشته شوند و ایران جان میتواند همین نقطه اتصال باشد؛ جایی که روایت مشکلات، آغاز راه است و مقصد، رسیدن به تصمیم و اقدام.