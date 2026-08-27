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همزمان با هفته دولت، فاز دوم شرکت دیبا پلاستیک گتوند روز پنجشنبه با حضور رییس کل بانک مرکزی و مسوولان استانی بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار گتوند روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح توسعه دیبا پلاستیک کارون گتوند گفت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و صرف یکهزار و ۲۱۰ میلیارد ریال به مرحله بهرهبرداری رسید.
محسن آقایی افزود: با بهرهبرداری از این طرح، لولههای آبیاری قطرهای تولید خواهد شد.
استاندار خوزستان، مدیرکل برنامه و بودجه خوزستان و برخی مدیران استانی و شهرستانی نیز در این مراسم حضور داشتند.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان قرار گرفت.
نشست با فعالان اقتصادی استان و بازدید از تعدادی از صنایع دزفول از جمله مهمترین برنامه سفر یکروزه همتی به خوزستان است.