دختر شهید سردارشهید شادمانی: پای عهد و پیمان با رهبر شهیدمان برای به ثمر رسیدن آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دختر سردار شهید شادمانی در اجتماع مردم شهید پرور اصفهان گفت: شهید شادمانی همواره ذوب در ولایت بود نه یک قدم پس و نه یک قدم پیش از ولایت بر نمی‌داشت، دفاع از کیان مهین و این مرز و بوم را وظیفه خود می‌دانست و همواره در این راه ثابت قدم بود.

وی افزود: شهید شادمانی مطیع کامل ولایت و رهبری بود و اعتقاد داشت برای به ثمر رسیدن آرمان‌های انقلاب باید تابع ولایت باشیم تا هم خودمان نجات یابیم و هم کشتی انقلاب به ساحل پیروزی برسد.

دختر شهید شادمانی گفت:امروز نیز هر چند جسم رهبر گرانقدر و شهیدمان در کنار ما نیست ولی همچنان روح پر فتوح و بزرگش در کنار امت اسلامی است و ما را هدایت می‌کنند و همه ما وظیفه داریم تا امروز در کنار رهبر عزیزمان حضرت آیت الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای محکم و استوار باشیم تا راه رهبر شهیدمان با قدرت ادامه یابد و به توفیقات روز افزون برسیم.

سپهبد علی شادمانی فرمانده فقید قرارگاه خاتم الانبیا متولد و اهل همدان بود.

این شهید والامقام از سال ۱۳۵۸ تا لحظه شهادت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خالصانه مشغول خدمت بود.

معاون عملیات نیروی زمینی سپاه و فرمانده لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا و همچنین فرماندهی قرارگاه نجف اشرف، ریاست اداره عملیات ستاد کل نیرو‌های مسلح و در نهایت معاونت عملیات ستاد کل نیرو‌های مسلح از دیگر مسوولیت‌های کلان شهید سپهبد شادمانی در دهه‌های گذشته بود.