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۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان برای ۲۳۹ طرح ورزشی در حال اجرا و پیگیری آذربایجان غربی برآورد شده است؛ طرحهایی که بخشی از آنها در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی گفت: در برنامه افتتاح و کلنگزنی طرحهای ورزشی هفته دولت سال ۱۴۰۵، ۵۴ طرح ورزشی پیشبینی شده است که از این تعداد، ۲۰ طرح آماده افتتاح و ۳۴ طرح نیز آماده کلنگزنی هستند.
بیرامی تشریح کرد: از طرح آماده افتتاح، ۷ طرح سرپوشیده و ۱۳ طرح روباز بوده و در بخش طرحهای کلنگزنی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
بیرامی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف طرحهای ملی و طرحهایی که سالها با وقفه مواجه بودهاند، گفت: یکی از رویکردهای مهم مدیریت ورزش استان، فعالسازی و تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام و راکد بوده تا زیرساختهایی که سالها بلااستفاده ماندهاند، وارد چرخه خدمترسانی به مردم شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۳۹ طرح ورزشی فعال در آذربایجانغربی در دست اقدام است که در مجموع حدود ۱۹۷ هزار مترمربع مساحت دارند و برآورد کلی اعتبار این طرحها حدود ۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی گفت: از این مجموعه، ۱۶۶ طرح در مناطق روستایی و ۷۵ طرح در مناطق شهری قرار دارند و همچنین ۱۳۷ طرح روباز و ۷۲ طرح سرپوشیده در حال اجرا یا پیگیری هستند. ۳۰ طرح نیز در بخش تعمیر و تجهیز قرار دارند.
بیرامی با اشاره به حمایتهای دولت در سفر رئیسجمهور به آذربایجان غربی اظهار کرد: برای تکمیل و توسعه برخی پروژههای مهم ورزشی استان نیز اعتبارات ویژهای اختصاص یافته است که از جمله آن میتوان به ۱۲ میلیارد تومان برای پیست تارتان تختی ارومیه، ۳۰ میلیارد تومان برای استادیوم فوتبال سلماس، ۴۰ میلیارد تومان برای استادیوم فوتبال خوی و ۱۷ میلیارد تومان برای استادیوم فوتبال میاندوآب اشاره کرد.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی در آذربایجانغربی صرفاً به افزایش تعداد پروژهها محدود نمیشود، بلکه هدف اصلی، توزیع متوازن امکانات ورزشی در سطح استان، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه و کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
بیرامی خاطرنشان کرد: توجه به مناطق روستایی در کنار شهرها یکی از محورهای مهم این برنامه است و تلاش شده است توسعه فضاهای ورزشی به شکلی دنبال شود که مردم مناطق مختلف استان، بهویژه جوانان و نوجوانان، دسترسی مناسبتری به امکانات ورزشی داشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی، زمینهساز توسعه ورزش قهرمانی و همگانی و در نهایت عزت و پیشرفت استان خواهد بود و این مسیر با جدیت ادامه پیدا میکند.