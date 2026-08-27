\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u060c \u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627 \u06f3\u06f1\u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f\n