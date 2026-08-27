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در چهارمین روز از هفته دولت؛ طرحهای عمرانی، اقتصادی، خدماتی و گردشگری با بیش از ۱۷۶ میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهرستان درهشهر از توابع استان ایلام، افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از طرحها نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حضور میرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام و چراغی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، چند طرح عمرانی، خدماتی، گردشگری و زیرساختی در شهرستان درهشهر افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
آغاز عملیات اجرایی پایگاه سلامت شهری مسکن مهر؛ از جمله این طرحها است که با بهرهبرداری از آن؛ بیش از شش هزار نفر از مردم شهرستان زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار میگیرند.
همچنین خانه بومگردی روستای الیاسآباد با هدف توسعه گردشگری روستایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی به بهرهبرداری رسید.
در ادامه، طرح اصلاح و توسعه شبکه برق چهار روستای کلجو، شیخمکان، ارمو و ... در بخش مرکزی نیز افتتاح شد و کتابخانه شهید مومنی در دهستان ارمو به عنوان یکی دیگر از طرحهای فرهنگی این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
فرماندار درهشهر گفت: برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرحها بیش از ۱۷۶ میلیارد تومان اعتبار سرمایهگذاری شده و با اجرای آنها زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر نیز، فراهم شده است.