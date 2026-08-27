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تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۶) ،موفق شد نتایج درخشان و افتخارآفرینی در عرصههای تیمی و انفرادی کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دور از رقابتها که ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵) در شهر تورین ایتالیا برگزار شد، نتایج زیر برای تیم المپیاد علوم زمین ایران رقم خورد:
در مستند کوتاه (گزارشگران جوان اتحادیه بینالمللی علوم زمین - IUGS)، مهرانه واشقانی فراهانی: رتبه یک جهان را کسب کرد.
در پروژه سیستم زمین (ESP)، جواد نامجو: مدال برنز کسب کرد.
در کاوش گروهی میدانی بینالمللی (ITFI): شمیم مولاقلیزاده: مدال برنز، جواد نامجو: مدال برنز، غزل قاضیزاده: مدال برنز و مهرانه واشقانی فراهانی: مدال برنز کسب کردند.
در بخش «تستهای انفرادی»، شمیم مولاقلیزاده: مدال نقره، جواد نامجو: مدال نقره و غزل قاضیزاده: مدال برنز کسب کردند.
این دستاوردهای ارزشمند، نشاندهنده سطح والای دانش، تلاش بیوقفه و شایستگی فرزندان ایرانزمین در عرصههای بینالمللی است.
ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به اعضای تیم ملی، خانوادههای گرامی آنان و جامعه علمی و نخبگانی کشور، برای این عزیزان آرزوی توفیقات روزافزون داریم.