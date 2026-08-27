تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۶) ،موفق شد نتایج درخشان و افتخارآفرینی در عرصه‌های تیمی و انفرادی کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دور از رقابتها که ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵) در شهر تورین ایتالیا برگزار شد، نتایج زیر برای تیم المپیاد علوم زمین ایران رقم خورد:

در مستند کوتاه (گزارشگران جوان اتحادیه بین‌المللی علوم زمین - IUGS)، مهرانه واشقانی فراهانی: رتبه یک جهان را کسب کرد.

در پروژه سیستم زمین (ESP)، جواد نامجو: مدال برنز کسب کرد.

در کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI): شمیم مولاقلی‌زاده: مدال برنز، جواد نامجو: مدال برنز، غزل قاضی‌زاده: مدال برنز و مهرانه واشقانی فراهانی: مدال برنز کسب کردند.

در بخش «تست‌های انفرادی»، شمیم مولاقلی‌زاده: مدال نقره، جواد نامجو: مدال نقره و غزل قاضی‌زاده: مدال برنز کسب کردند.

این دستاورد‌های ارزشمند، نشان‌دهنده سطح والای دانش، تلاش بی‌وقفه و شایستگی فرزندان ایران‌زمین در عرصه‌های بین‌المللی است.

ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به اعضای تیم ملی، خانواده‌های گرامی آنان و جامعه علمی و نخبگانی کشور، برای این عزیزان آرزوی توفیقات روزافزون داریم.