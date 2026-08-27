در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها درباره کناره‌گیری رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشگاه به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق، توضیحاتی منتشر کرد.

واکنش دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به کناره گیری رئیس آن

واکنش دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به کناره گیری رئیس آن



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، درتوضیحات این دانشگاه آمده است:

رئیس دانشگاه، با توجه به توصیه پزشکان مبنی بر ضرورت کاهش فشار کاری و ادامه روند درمان، موضوع شرایط جسمی و تصمیم خود برای واگذاری مسئولیت را در گفت‌و‌گو با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در جمع اعضای هیأت علمی دانشگاه مطرح کرده‌اند.

این موضوع در چارچوب یک فرآیند برنامه‌ریزی‌شده و با هدف حفظ سلامت ایشان، فراهم‌سازی زمینه انتقال مناسب مسئولیت و تضمین تداوم مدیریت پایدار دانشگاه دنبال می‌شود.

در حال حاضر، هیچ‌گونه خللی در اداره دانشگاه وجود ندارد و فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال انجام است.

تا زمان اتخاذ و ابلاغ تصمیمات نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اداره دانشگاه مطابق روال قانونی و با همکاری مجموعه مدیریتی ادامه خواهد یافت و تمامی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه بدون وقفه در جریان است.