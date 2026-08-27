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رویداد «میدان یار» با رویکردی چندجانبه در شهرستان کوهرنگ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رویداد چهار محور اصلی را در دستور کار قرار داده است که پیوندی میان ایمان و مهارت ایجاد میکند.
«دانش و مهارتهای نظامی»،«میدان مهر و نجات»، «هنر و فرهنگ» و «بیداری و آمادگی» از مهمترین محورهای این رویداد است.
در حاشیه این رویداد، سرهنگ بدری، فرمانده سپاه ناحیه عشایری شهرستان کوهرنگ، بر اهمیت مشارکت مردمی در این سطح از آمادگی تاکید کرد و گفت:میدان یار، تنها یک نمایش نیست؛ بلکه بازگشت به ریشههای اصیل دفاعی است. حضور مردم و بهویژه مشارکت فعال واحدهای عشایری در این رویداد، نشاندهنده این است که آمادگی برای دفاع، در خون ما جاری است و ما با آموزش صحیح، این اراده را به یک توانمندی مستدام تبدیل میکنیم.