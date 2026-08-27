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استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبارات ملی، تأمین آب پایدار و مقابله با پدیده فرونشست را از اصلیترین اولویتهای مدیریت بحران در استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک این استان، بر ضرورت مواجهه اصولی با چالشهای محیطزیستی و زیرساختی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین چالش کنونی استان مسئله آب شرب است، تصریح کرد که برای غلبه بر تنشهای آبی و مقابله با پدیده فرونشست دشت قزوین و رانش زمین در منطقه الموت، نیاز به برنامهریزی علمی و بهویژه پشتیبانی اعتباری در سطح ملی وجود دارد.
استاندار همچنین با هشدار نسبت به فرسودگی زیرساختهای درمانی و ناوگان امدادی، نوسازی تجهیزات اورژانس را با توجه به حجم بالای تردد در شاهراههای عبوری استان، یک ضرورت فوری قلمداد کرد.
نوذری افزود: راهکارهایی نظیر بازچرخانی پسابهای شهری و صنعتی میتواند در مقابله با گردوغبار و بحرانهای مشابه موثر باشد که این امر مستلزم سرعتبخشی از طریق اعتبارات ملی است.
نوذری در ادامه با یادآوری تجربیات مدیریت بحران در دوران جنگ تحمیلی و حفظ چرخه تولید در صنایع حساس، بر اهمیت همدلی میان مدیران برای حفظ آمادگی در بزنگاههای حساس تأکید کرد و با دستور به تمامی دستگاهها، اجرای مانور جامع مدیریت بحران را برای ارزیابی عملیاتی آمادگیها اعلام نمود.
در پایان این نشست، با حضور استاندار قزوین و معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، از «سند برنامه آمادگی و پاسخ به بحران استان قزوین» رونمایی شد؛ سند راهبردی که با هدف ارتقای تابآوری، مدیریت یکپارچه حوادث و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای استان در مواجهه با مخاطرات تدوین شده است.