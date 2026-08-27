ظرفیت تولید آبزیان آذربایجان‌غربی با بهره‌برداری از ۹ طرح جدید شیلاتی در هفته دولت، یک‌هزار و ۴۰۰ تن افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر شیلات و امور آبزیان آذربایجان غربی گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت ۹ طرح شیلاتی و آبزی پروری با اعتبار بالغ بر ۱۲۲۰ میلیارد ریال در سراسر استان به بهره برداری می‌رسد.

منصور لطفی افزود: این طرح‌ها شامل پرورش و تولید آرتمیا، تولید ماهیان سردآبی، بهره برداری از طرح‌های شیلاتی سد کرم آباد ماکو و رها سازی ۱۱ میلیون قطعه بچه ماهی پرورشی در منابع آبی داخل استان است.

لطفی گفت: با اجرای این طرح‌ها برای ۷۸ نفر از اهالی شهرستان‌های چهاربرج، پلدشت، مهاباد و چالدران اشتغال ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود با آغاز بهره‌برداری از این طرح‌ها تولید ۱۴۰۰ تن انواع آبزیان در استان افزایش می‌یابد.