با حضور معاون رئیس جمهور ۱۵۳ طرح عمرانی، آموزشی و خدماتی در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وس یما مرکز چهارمحال و بختیاری ،کلینیک درمانی تخصصی سید الشهدا لردگان با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع و صرف ۱۳۰ میلیارد تومان یکی از طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی طرح توسعه بیمارستان لردگان با حضور سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آغاز شد.

این طرح با ظرفیت ۱۳۰ تخت و در زیربنایی حدود ۱۳ هزار مترمربع اجرا خواهد شد و از طرح‌های مهم حوزه سلامت شهرستان لردگان به شمار می‌رود.