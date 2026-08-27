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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نقطه آغاز رشد و پیشرفت ایران را باید در توسعه مدارس جستجو کرد و مدرسهسازی به ویژه با مشارکت خیرین، سرمایهگذاری مستقیم برای آینده کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی در ادامه سفر خود به خراسان رضوی با حضور در آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه پرالک گفت: نقطه آغاز رشد و پیشرفت ایران را باید در توسعه مدارس جستوجو کرد. مدرسهسازی بهویژه با مشارکت خیرین، سرمایهگذاری مستقیم برای آینده کشور است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با اینکه مسئولیت من در حوزه دانشگاههاست، اما بر اساس مطالعات علمی میتوان با اطمینان گفت که نوآوری و فناوری در دنیای امروز لزوماً از دانشگاه آغاز نمیشود. بررسیهای علمی و تجربه کشورهایی مانند چین نشان میدهد بذر خلاقیت و نوآوری از مدرسه کاشته میشود، استعدادها در همین دوره شکل میگیرند و سپس در دانشگاه فرصت رشد و شکوفایی بیشتری پیدا میکنند.
وزیر علوم با اشاره به توجه دولت به توسعه فضاهای آموزشی گفت: دکتر پزشکیان بهدرستی مدرسهسازی را در اولویت قرار داده و نهضت مدرسهسازی با جدیت در کشور دنبال میشود. در این مسیر حدود ۲۴ هزار کلاس درس به فضای آموزشی کشور اضافه شده است.
دکتر سیمایی با اشاره به عملکرد خراسان رضوی نیز اظهار کرد: این استان سهم مهمی در نهضت مدرسهسازی داشته و تاکنون بیش از ۳۹۰۰ کلاس درس به ظرفیت آموزشی آن افزوده شده است. امسال نیز ۹۹۷ کلاس جدید به فضای آموزشی استان اضافه میشود.
وی در پایان از خیرین مدرسهساز و مدیران استانی قدردانی کرد و گفت: نتیجه همدلی و انسجام مدیران استان را میتوان در حجم پروژههایی دید که برای خدمت به مردم به سرانجام رسیده است. امیدوارم با عبور از دشواریها افقهای روشنتری پیش روی ایران عزیز گشوده شود.