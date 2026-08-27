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همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار قم، ۱۰ طرح روستایی با اعتبار ۶ هزار میلیارد ریال در بخش مرکزی قم به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، ۱۰ طرح عمرانی، زیرساختی، خدماتی و اشتغالزایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان قم با مجموع اعتبار ۳۸۸۵ میلیارد ریال با حضور استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
اکبر بهنامجو استاندار قم با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در روستای خیرآباد و مسجد قمر بنی هاشم این روستا حضور یافت و تا مجموعهای از طرحهای عمرانی، زیربنایی، خدماتی و اشتغالزایی روستاهای بخش مرکزی شهرستان قم که به مناسبت هفته دولت به بهرهبرداری رسیده بود را افتتاح کند.
یکی از مهمترین طرحهای افتتاحشده، پروژه آبرسانی به روستاهای خیرآباد، قوجهداغی، فیضآباد و قاشقابلاغ بود که با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
توسعه شبکه گازرسانی
همچنین پروژه گازرسانی به روستاهای خیرآباد و قوجهداغی به بهرهبرداری رسید. این طرح شامل اجرای حدود ۷ کیلومتر شبکهگذاری در اقطار ۱۶، ۶۳ و ۹۰ میلیمتر و نصب ۱۰۰ انشعاب بوده و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
اجرای طرحهای بنیاد مسکن در ۱۰ روستا
پروژههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای سراجه، مبارکآباد، کاج، ایلیخبلاغی، قمرود، ملکآباد، جنتآباد، قوجهداغی و ملکقلعه نیز شامل جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر، با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
توسعه فیبر نوری روستاها
پروژه توسعه فیبر نوری در روستاهای خیرآباد و قوجهداغی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرا و افتتاح شد که زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی و دسترسی بهتر روستاییان به خدمات ارتباطی را فراهم میکند.
۱۰۵۰ میلیارد برای بهسازی راههای روستایی
در بخش دیگری از این طرحها، پروژههای راهداری در محورهای صفرآباد، کوهسفید، جنتآباد، قمرود، تقاطع جاده حاج خلیل، جاده رحمتآباد، جاده قشلاق البرز و تقاطع جاده جنتآباد شامل اجرای عملیات آسفالت با اعتباری بالغ بر ۱۰۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
افتتاح مدرسه خیرآباد
مدرسه روستای خیرآباد نیز با مشارکت خیرین و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
اجرای طرحهای بنیاد برکت
همچنین طرحهای بنیاد برکت شامل ۳۸۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان و ۶۰ طرح در حوزه معاونت روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اجرا و به بهرهبرداری رسید که مجموع اعتبار اعلامشده برای این بخش ۷۹۰ میلیارد ریال عنوان شده است.
اجرای طرحهای عمرانی در روستاهای فاقد دهیاری
پروژههای روستایی در مناطق فاقد دهیاری از جمله قاشقابلاغ، زنبورک، شریفآباد و باقرآباد نیز شامل زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت معابر و سنگفرش، با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
اجرای طرحهای شاخص دهیاریها
همچنین طرحهای شاخص اجراشده توسط دهیاریها شامل زیرسازی، آسفالت، جدولگذاری، پیادهروسازی، اصلاح و ساماندهی معابر و پایش تصویری و تجهیز پارکها با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
افتتاح خانه بهداشت خیرآباد
خانه بهداشت روستای خیرآباد نیز با اجرای دانشگاه علوم پزشکی قم و با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد تا دسترسی ساکنان این روستا به خدمات بهداشتی و درمانی تقویت شود.
مجموع اعتبار طرحهای افتتاحشده در این مجموعه برنامهها ۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
افتتاح این طرحها در حالی انجام شد که روستای خیرآباد از روستاهای کمجمعیت بخش مرکزی شهرستان قم به شمار میرود و بهرهمندی این روستا و دیگر روستاهای منطقه از زیرساختهایی همچون آب شرب، گاز، راه، مدرسه، ارتباطات، خدمات بهداشتی و طرحهای عمرانی، بیانگر تداوم ارائه خدمات و توسعه زیرساختهای روستایی در استان قم است.