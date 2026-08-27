محسن محمدی پناه، مداح اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و خالق اثر حماسی «باید برخاست»، با حضور در قرار شبانه همدان به اجرای زنده این نماهنگ پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مداح انقلابی، با اشاره به خاطرات خوب خود از جای جای ایران و روحیه گرفتن از حضور حماسی مردم در میادین و خیابان ها، گفت: یکی از رزمندگان جنگ تحمیلی سوم، خاطره جالبی از تاثیر این نماهنگ در افزایش روحیه رزمندگان برای دفاع از کشور برایم تعریف کرد.

او همچنین از مردم غیور و مجاهد همدان به نیکی یاد کرد و افزود: خاطرات خوشی از دورانی که همراه شهید قهاری سعید بودم، دارم.