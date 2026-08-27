به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار رودهن در مراسم افتتاح این طرح‌ها اظهار داشت که این پروژه‌ها گامی مؤثر در جهت رفع بسیاری از نیازها و مشکلات مردم و بازدیدکنندگان این شهر است.

عباس صفری افزود: تعریض پل ورودی شهر رودهن، احداث سالن ورزشی و زمین چمن محله کریتون، بهسازی و ارتقای امکانات پارک پرچم رودهن، احداث تصفیه خانه فاضلاب و فضای سبز اطراف کشتارگاه دام رودهن، احداث و بهسازی تندرست راه و کند راه بلوار امام رضا، انجام عملیات روکش و جدول گذاری بلوار امامت و لکه گیری آسفالت سطح شهر، نصب ۵۴۰ شاخه نوری در معابر شهر و ساماندهی پارک سردار جنگل از طرح‌هایی بود که در این هفته تقدیم مردم شهر رودهن گردید.