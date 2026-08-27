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سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: سیاست ضد ایرانی آمریکا به طنزی تلخ تقلیل یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحرکات هیئتحاکمه آمریکا برای پیشبرد تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران از طریق رایزنی با کشورهایی که اساسا هیچ مراوده اقتصادی با ایران ندارند و یا اعلام چندباره تحریمها، در شبکه ایکس نوشت: «سیاست واشنگتن در قبال ایران، شبیه یک طنز واقعی شده است: از یکسو با حکومتی مثل بحرین که عملاً هیچ مراوده اقتصادی معناداری با ایران ندارد تماس میگیرند تا القاء کنند که نوعی «ائتلاف» ضد ایران در حال شکلگیری است.
همزمان مبادلات ورزشی و دانشگاهی با ایران، که سالهاست عملاً وجود خارجی ندارند، را «متوقف» میکنند.
بدینترتیب آمریکا دارد چیزهایی را که قبلاً بارها تحریم شدهاند، دوباره تحریم میکند و همزمان در خلأ «ائتلاف» سازی میکند.»