به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در سی و هشتمین همایش بزرگ وحدت اسلامی با محوریت اندیشه امام شهید گفت: کرمانشاه خانه مشترک همه اقوامی است که با مذاهب، گویش‌ها و گرایش‌های گوناگون در زیر پرچم ایران اسلامی، در صیانت از تمامیت ارضی، خدمت به زائران عتبات عالیات و مقابله با هجمه‌های دشمنان همواره یکدل و یکصدا ایستاده‌اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وقوع بحران‌ها و جنگ‌های تحمیلی در یکسال گذشته گفت: تجربه رویارویی با بحران‌های خطیر همچون جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی‌ماه به اثبات رساند که هرگاه مردم، علما، نخبگان و خدمتگزاران در یک صف قرار گیرند، هیچ اهرم فشار و محاصره‌ای توان ایجاد گسست و برهم زدن نظم عمومی جامعه را نخواهد داشت.