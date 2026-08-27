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استاندار کرمانشاه گفت: وحدت در دیار سرافراز کرمانشاه یک شعار نمادین یا مناسبتی نیست، بلکه یک سرمایه اجتماعی و تاریخی پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در سی و هشتمین همایش بزرگ وحدت اسلامی با محوریت اندیشه امام شهید گفت: کرمانشاه خانه مشترک همه اقوامی است که با مذاهب، گویشها و گرایشهای گوناگون در زیر پرچم ایران اسلامی، در صیانت از تمامیت ارضی، خدمت به زائران عتبات عالیات و مقابله با هجمههای دشمنان همواره یکدل و یکصدا ایستادهاند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به وقوع بحرانها و جنگهای تحمیلی در یکسال گذشته گفت: تجربه رویارویی با بحرانهای خطیر همچون جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دیماه به اثبات رساند که هرگاه مردم، علما، نخبگان و خدمتگزاران در یک صف قرار گیرند، هیچ اهرم فشار و محاصرهای توان ایجاد گسست و برهم زدن نظم عمومی جامعه را نخواهد داشت.