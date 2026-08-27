به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،همزمان با هفته دولت ۵ طرح برق رسانی شامل توسعه و بهسازی روستا‌های طاقچه جیق، طالش کندی، جیران درق و قوشالار با جایگزینی کابل خودنگهدار به جای سیم‌های مسی به طول ۵۳۰۰ متر و برق رسانی به جایگاه سوخت و عرضه بنزین ، گازوئیل و گاز مجموعه خدماتی رفاهی با احداث یک دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۳۱۵ کیلو ولت آمپر با احداث ۱۰۰ متر خط ۲۰ کیلو ولت هوایی مجموعا با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان واقع در اراضی روستای چراغچی جنب اتوبان پیامبر اعظم (ص) افتتاح شد.