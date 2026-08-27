به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرارسیدن هفته وحدت، که با میلاد پربرکت پیامبر اکرم(ص) و هفته دولت همزمان شده است، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی پیام‌های ناب اسلام و تأکید بر وحدت، همدلی و برادری در میان مسلمانان جهان است. این ایام، یادآور تلاش پیامبر رحمت(ص) برای تبدیل کثرت و چندرنگی به وحدت و یک‌رنگی است که با دعوت به توحید، دشمنی‌های دیرین را به برادری اسلامی تبدیل کرد.

کنار هم بودن؛ رمز مصونیت در برابر تفرقه

هفته وحدت، یعنی کنارِ هم بودن؛ یعنی در روزهای خدمت، نبض ایمان‌مان یکسان بزند. امروز نه فقط ایران، که تمامِ دنیای اسلام، بیش از هر زمانِ دیگری به «وحدت» نیاز دارد تا در برابرِ ویروسِ شومِ تفرقه مصون بماند. دشمنان اسلام با ترویج اختلافات مذهبی و قومی، در تلاش هستند تا اتحاد مسلمانان را خدشه‌دار کنند، اما هفته وحدت، پاسخی قاطع به این توطئه‌هاست.

دولت و ملت؛ زنجیره‌ای ناگسستنی

تقارنِ میلادِ پیامبر(ص) و هفته‌ی دولت، فرصتی است تا ثابت کنیم دولت و ملت، دست در دستِ هم، زنجیره‌ای ناگسستنی علیه دشمنان ساخته‌اند. این همدلی و همراهی، نشان‌دهنده عزم ملی برای مقابله با تهدیدها و پیشبرد اهداف کشور است. دولت وفاق با تکیه بر این همبستگی، گام‌های مؤثری در حوزه خدمت‌رسانی به مردم برداشته است.

زمینه‌سازی برای ظهور؛ آرمان نهایی وحدت

هفته وحدت، نه فقط فرصتی برای همدلی، که زمینه‌سازی برای تحقق آرمان بزرگ ظهور است. باشد که این پیوندِ آسمانی و صفوفِ بهم‌فشرده‌ی ما، زمینه‌سازِ ظهورِ آن یگانه‌ی منجی باشد که با آمدنش، جهان را به طعمِ شیرینِ عدالت و وحدتِ کامل خواهد رساند.

هفته وحدت، فرصتی برای ترویج صلح و دوستی

هفته وحدت، بی‌تردید نماد و پیام صلح و دوستی برای پیروان راستین و حقیقی دین و مکتب انسان‌ساز اسلام است که همگی را زیر یک پرچم الهی جمع می‌کند. این ایام، یادآور رحمت و مهربانی پیامبر(ص) است که همه انسان‌ها را به صلح، دوستی و برادری دعوت می‌کرد. امید که همه مسلمانان با الگوگیری از ایشان، وحدت و همدلی را در جامعه اسلامی تقویت کنند و زمینه‌های ظهور منجی موعود را فراهم آورند.