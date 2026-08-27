همزمان با هفته دولت، اجرای طرح توسعه مزرعه پرورش ماهی خاویاری امامی روز پنجشنبه با حضور مسوولان کشوری، استانی و محلی در گتوند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار گتوند روز پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی این طرح اظهار کرد: زیربنای سالن این طرح توسعه هشت هزار و ۵۰۰ متر مربع است که قرار است با مشارکت بخش خصوصی و اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اجرا شود.

محسن آقایی افزود: پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح، ۵۲۰ تن گوشت ماهی و هفت تن خاویار در سال پرورش یابد.

این آیین با حضور گوهرخانی معاون وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جهادکشاورزی.مدیرکل شیلات و منابع طبیعی برگزار شد.