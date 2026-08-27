خانواده بنیامین حسنلو، نوجوان ۱۴ ساله و بسیجی گلستانی که بر اثر حادثه دچار مرگ مغزی شده بود، با تصمیمی انسانی و ارزشمند، اعضای بدن فرزندشان را اهدا کردند تا پنج بیمار نیازمند پیوند، فرصت دوباره‌ای برای زندگی بیابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام اخیر رئیس مرکز اداره پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، در حال حاضر ۱۸ هزار بیمار در ایران در فهرست انتظار دریافت عضو پیوندی قرار دارند؛ آماری که اهمیت فرهنگ‌سازی و گسترش اهدای عضو را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در همین راستا، امام جمعه شهرستان بهارستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، جانشین فرمانده سپاه و بخشدار گلستان با حضور در منزل خانواده حسنلو، ضمن تسلیت و ابراز همدردی، از صبر، بزرگواری و تصمیم انسان‌دوستانه این خانواده برای اهدای اعضای بدن فرزندشان قدردانی کردند و این اقدام خداپسندانه را الگویی ارزشمند برای ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه دانستند.