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وزیر امور خارجه قطر با همتای ایرانی خود دیدار و درباره مهمترین موضوعات منطقهای و دوجانبه تبادل نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه دولت قطر ظهر امروز پنجشنبه ۵ شهریور با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
براساس این گزارش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته با اشاره به این سفر آن را در چارچوب رایزنیهای مستمر ایران- قطر برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه دانست و با اشاره به مساعی جمیله قطر در ماههای اخیر برای کمک به جلوگیری از تشدید تنش در منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد که نخستوزیر قطر در دیدار با مقامهای ایران درباره ادامه تلاشها و ابتکارات میانجیگرایانه قطر و دیگر تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.