برگزاری آیین غبارروبی گلزار شهدای تبریز
همزمان با هفته دولت آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای تبریز با حضور نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، استاندار و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل امام جمعه تبریز، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان ارشد استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در این آیین حضور داشتند.
شرکتکنندگان در این آیین با حضور بر مزار شهدا، ضمن غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا با قرائت فاتحه و ادای احترام یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر شهدا و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید کردند.