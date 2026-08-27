معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت:برخورد دو دستگاه خودرو در جاده کرج_چالوس، دو مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سعید قدمی بیان کرد: با اعلام حادثه برخورد دو دستگاه خودرو (پژو ۴۰۵ - KMC) در جاده کرج_ چالوس نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۲ و ۲۸ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در اثر برخورد با خودروی KMC، منجر به مصدوم و محبوس شدن هدایت کننده و سرنشین خودرو پژو ۴۰۵ مردی حدودا ۵۲ ساله و زن حدودا ۴۵ ساله شد که با تلاش آتش نشانان افراد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

او اشاره کرد:برای امداد رسانی به این حادثه شش نفر نیروی عملیاتی به همراه دو دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.