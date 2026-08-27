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مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی: رسانه استانی باید با فعالسازی ظرفیتهای فرهنگی و معرفی الگوهای موفق، عفاف و حجاب را به عنوان یک ارزش متعالی و هویتبخش در جامعه بازنمایی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی در جلسه برنامهریزی عملیاتی عفاف و حجاب شبکه خاوران با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای ایجابی در برنامهسازی گفت: برنامهسازان باید با بهرهگیری از کارشناسان خبره، ضمن تبیین ابعاد دینی و وجوب شرعی حجاب، به سؤالات و ابهامات مخاطبان در این حوزه پاسخ دهند.
آینه دار با اشاره به نقش نهادهای آموزشی در نهادینهسازی فرهنگ حجاب افزود: همکاری مشترک با آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی پیشرو، از اولویتهای مرکز است تا با همافزایی ظرفیتها، پیامهای فرهنگی بهطور اثربخش به نسل جوان منتقل شود.
وی استفاده از فناوریهای نوین را لازمه عصر رسانه عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از هوش مصنوعی برای تولید محتواهای خلاقانه و ایجابی، میتواند در تبیین و توجیه ضرورتهای عفاف و حجاب به ویژه برای مخاطب جوان، بسیار راهگشا باشد.
مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی افزود: واحدهای تولیدی و برنامهساز ضمن برگزاری جلسات تخصصی و گفتوگو پیرامون این موضوع، اولویتها و پیشنهادهای عملیاتی خود را برای تدوین نقشه راه نهایی ترویج عفاف و حجاب تا پایان سال، به صورت مدون گزارش کنند.