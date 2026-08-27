ازنا مرکزی جذاب در گردشگری کشور
وزیر میراثفرهنگی گفت: امروز ریلگذاری صحیح برای توسعه لرستان صورت گرفته است و ازنا مرکزی جذاب در گردشگری کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید رضا صالحی امیری در آیین افتتاح مجتمع گردشگری پارس لند ازنا، اظهار کرد: ریلگذاری صحیح و دقیقی برای توسعه لرستان از سوی استاندار با همراهی مجموعه مدیریتی استان صورت گرفته و امروز لرستان در مسیر توسعه و جهش قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح های مختلف گردشگری در استان، ادامهداد: خرمآباد به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده، روز گذشته در بروجرد ۴ هتل و سفرهخانه افتتاح شد و در دورود و ازنا نیز اتفاقات زیبایی در حوزه گردشگری مانند هتل ۵ستاره پارس لند که قابلیت جذب گردشگر خارجی هم دارد، رخ داده است که نشان میدهد لرستان در مسیر جهش قرار دارد.
وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به طبیعت بینظیر ازنا گفت: ازنا یکی از مراکز جذاب گردشگری کشور است که با ۱۷۶ اثر ثبتی، میتواند به مقصد گردشگری در کشور تبدیل شود.
صالحی امیری افزود: مجموعه وزارت میراثفرهنگی و همکاران ما در لرستان باید با تولید محتوی فاخر نسبت به معرفی هرچه بیشتر این شهرستان اقدام کنند.