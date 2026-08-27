در «آیین پاسداشت راویان البرز» با حضور استاندار البرز و مدیرکل صداوسیمای البرز از خبرنگاران صدا و سیمای البرز و فعالان رسانه‌ای استان قدردانی شد. ‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد، نقش‌آفرینی رسانه‌ها در مسیر روایتگری و انتقال اخبار در استان البرز مورد توجه قرار گرفت و از تلاش‌های این بخش قدردانی شد.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، به منظور پاسداشت یادشهدای والامقام، از خانواده‌های گرامی شهید چوبداری از شهدای جنگ ۱۲ روزه و خانواده گوینده خبر البرز، مرحوم زندی نیا، قدردانی و تجلیل به عمل آمد.

این مراسم با حضور بیش از ۵۵۰ خبرنگار از اعضای خبرگزاری ها ، روزنامه های سراسری ، نشریات محلی، پایگاه های خبری ، پیشکسوتان رسانه برگزار شد . در این رویداد؛ تقدیر از خانواده دو شهید رسانه ، سه پیشکسوت ، یک زوج رسانه ، یک بازنشسته رسانه ملی کرجی ، دو هنرمند رسانه ای و یک زوج رسانه ای و یک خبرنگار تازه مرحوم شده توسط استاندار البرز تقدیر به عمل آمد.